Lara è tornata a casa dopo le grandi emozioni olimpiche

ZURIGO - Ci ha fatto vivere emozioni incredibili e notti vibranti Lara Gut-Behrami, reduce da un'Olimpiade dove ha saputo (ancora una volta) mettere in mostra tutta la sua classe e il suo enorme talento. La 30enne ha affrontato i pendii cinesi con quella disinvoltura con la quale ormai da anni ci ha abituato, sfidando il cronometro e le agguerritissime avversarie.

La campionessa ticinese - con le due splendide medaglie conquistate (il bellissimo oro in super G e il bronzo in gigante) - è sbarcata all'aeroporto di Zurigo. Ora potrà godersi appieno il suo exploit a cinque cerchi e rendersi davvero conto di ciò che è riuscita a fare. «Credo che mi ci vorrà qualche giorno per realizzare questa impresa, ora è tutto un po' confuso», aveva detto Lara a margine del successo in super G. Una gara in cui nessun elvetico (sia fra gli uomini che fra le donne) nella lunga storia dei Giochi era mai riuscito a mettersi al collo il metallo più prezioso. Lara, invece, ce l'ha fatta...

Ancora una volta, dunque, la sempre tanto chiacchierata sciatrice di Comano è riuscita a balzare agli onori della cronaca per i suoi exploit, ai quali il nostro Cantone si è ormai abituato...

L'atterraggio era previsto per le 8.50, l'arrivo della ticinese (in compagnia di Corinne Suter) è però slittato alle 9.20.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)