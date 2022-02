Suter & Gremaud: altri due ori per la Svizzera

Lo spettacolo prosegue ai Giochi Olimpici invernali di Pechino e nella giornata odierna - martedì 15 febbraio - verranno assegnate ben nove medaglie. In campo femminile sono in programma slopestyle, Big Air, discesa libera e pattinaggio di velocità (inseguimento a squadre), mentre in quello maschile Big Air, pattinaggio di velocità (inseguimento a squadre), biathlon, combinata nordica (grande trampolino) e il bob a due. Oltre a questo la Nazionale svizzera di hockey affronterà la Repubblica Ceca nel match con vista sui quarti di finale e c'è ovviamente grande attesa per Lara Gut-Behrami. La sciatrice ticinese punta a una seconda medaglia d'oro - dopo quella conquistata nel Super-G - in discesa.