È un Canada da... 10 e lode: la Svizzera si giocherà il bronzo

PECHINO - Niente da fare per la Nazionale femminile svizzera di hockey ai Giochi Olimpici, in corso di svolgimento a Pechino.

Le ragazze rossocrociate si sono infatti inchinate come da pronostico al forte Canada: 10-3 il risultato finale in favore delle nordamericane. Le reti portano la firma di Thompson (8'), Lee Rattray (9'), Fast (10'), Ambrose (11'), Poulin (28'), Clark (29'), ancora Poulin (34'), Maltais (44') e Jenner (59') per la selezione della foglia d'acero, mentre per le elvetiche sono andate a segno due volte Lara Stalder (19' e 30') e una Alina Müller (25').

Il Canada è dunque la prima squadra finalista del torneo e affronterà all'ultimo atto la vincente fra USA e Finlandia. La Svizzera - così come le ticinesi Nicole Bullo e Nicole Vallario - avrà di conseguenza la possibilità di vincere la medaglia di bronzo contro la perdente dell'altra semifinale.

