Saltano Ammann e compagni. Joana Haehlen è la più veloce in prova, Lara non spinge

Niente da fare per la Svizzera capitanata da Peter De Cruz. Gli elvetici si sono inchinati alla Gran Bretagna con il punteggio di 7-5 in occasione del sesto incontro valido per il round-robin del torneo di curling. Il bilancio dei rossocrociati - che restano in corsa per la qualificazione alle semifinali - è di tre affermazioni e di altrettante sconfitte. Nella notte di martedì (ore 2.05) ci saranno i campioni olimpici in carica degli Stati Uniti.