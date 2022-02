Lisa Rüedi negativa, Dario Simion ancora no

PECHINO - La giocatrice della Nazionale femminile Lisa Rüedi ha potuto raggiungere il Villaggio Olimpico, dopo che mercoledì era stata messa in isolamento a causa della positività al coronavirus. In seguito a due risultati negativi conseguiti in ​​24 ore, l'attaccante è di nuovo a disposizione dello staff tecnico per la sfida della prossima notte contro la Russia valida per i quarti di finale.

Sul fronte della Nazionale maschile, per contro, Dario Simion deve purtroppo ancora mordere il freno. I responsabili di Swiss Olympic e Swiss Ice Hockey sono in stretto contatto con il giocatore e sperano che anche lui possa presto raggiungere i compagni.

Al più tardi dopo dieci giorni di isolamento, secondo i regolamenti, Swiss Olympic può comunque richiedere che il giocatore venga rilasciato.