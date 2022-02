La Svizzera detta legge: oro di Lara Gut-Behrami, bronzo per Michelle Gisin

PECHINO - Tutto vero! Lara Gut-Behrami, semplicemente impeccabile nelle sue traiettorie, ha conquistato la medaglia d'oro nel super G olimpico.

La ticinese, già capace di mettersi al collo il bronzo in Gigante, ha messo le mani sul metallo più prezioso con il crono di 1'13"51. La 30enne di Comano, bravissima nel gestire la pressione e sfoggiare tutto il suo talento, si è lasciata alle spalle l'austriaca Mirjam Puchner (argento a +0"22).

L'apoteosi rossocrociata è stata completata da Michelle Gisin, che nonostante qualche piccola sbavatura ha firmato una prova da applausi, sinonimo di terzo posto e medaglia di bronzo a +0"30 da Lara. Già arricchito nelle prime ore della notte di Jan Scherrer nell'halfpipe (vedi articolo correlato), il bottino elvetico sale a quota 7 medaglie (2 ori, 5 bronzi).

Ai piedi del podio l'austriaca Tamara Tippler e la ceca Ester Ledecka (già oro nello snowboard, gigante parallelo).

Il super G non ha invece regalato soddisfazioni a Corinne Suter, costretta ad accontentarsi del 13esimo posto (+0"98). L'elvetica, specialista della velocità, cercherà di rifarsi martedì in Discesa. Da segnalare anche il 12esimo rango di Jasmine Flury (+0"92).

Grande delusione per le azzurre, che si presentavano al via con legittime ambizioni dopo i sei successi colti nella stagione di CdM. La migliore è stata Federica Brignone, settima a +0"66. decima Elena Curtoni (+0"83), lontane Marta Bassino e Francesca Marsaglia. Niente da fare nemmeno per la statunitense Mikaela Shiffrin, che dopo le uscite di scena in Slalom e Gigante, oggi ha concluso al nono posto.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)