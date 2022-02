Lara d'oro in super G. Medaglie di bronzo per Gisin e Scherrer

Per Lara Gut-Behrami, campionessa dal palmarès sempre più impressionante, si tratta della terza medaglia olimpica dopo il bronzo in Discesa a Sochi 2014 e quello conquistato pochi giorni or sono in Gigante. Nella sua bacheca, oltre ad una generale di Coppa del Mondo e 3 Coppe di specialità (super G), spiccano pure 8 medaglie iridate (2 ori, 3 argenti e 3 bronzi).