Cina malmenata in casa: gli Stati Uniti ne segnano otto

PECHINO - Nella giornata odierna si sono concluse le prime partite valide per la fase a gironi dei Giochi Olimpici di Pechino. Da segnalare le vittorie colte da USA e Canada per quanto riguarda il Gruppo A, così come di Svezia e Finlandia per quanto riguarda il Gruppo B.

Nel Gruppo A gli Stati Uniti hanno sconfitto nettamente i padroni di casa della Cina (8-0) - allenati da Ivano Zanatta - in virtù della tripletta di Farrell e dei sigilli di Brisson, Cates, O'Neill, Meyers e Beniers. Nell'altro match il Canada ha invece piegato la resistenza della Germania 5-1 (gol di Grant, Street, Winnik, Noreau e Weal per i nordamericani, di Rieder per i teutonici).

Nel Gruppo C invece la Svezia ha prevalso 3-2 sulla Lettonia, grazie alla doppietta di Wallmark e alla segnatura di Lander. Di Krastenbergs e Jelisejevs le reti per gli avversari. Infine la Finlandia si è imposta 6-2 sulla Slovacchia: tripletta di Manninen, doppietta di Aaltonen e gol di Pesonen per gli scandinavi, due gol di Slafkovsky per gli slovacchi.

keystone-sda.ch (MARK CRISTINO)