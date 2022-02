Combinata amarissima: Murisier giù dal podio, out Aerni e Meillard

L'austriaco Johannes Strolz, in 2'31"43, ha vinto la medaglia d'oro nella Combinata maschile. Splendido secondo posto per il norvegese Kilde, specialista della velocità che si è difeso alla grande in Slalom (+0"59). Bronzo al canadese James Crawford, capace pure lui di piazzare un colpaccio (+0"68). Giù dal podio il rossocrociato Justin Murisier, quarto a +0"86. Out Meillard, Aerni e Chabloz (caduto e infortunatosi in Discesa). Grande delusione per la delegazione elvetica.