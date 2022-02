«I minuti d'attesa sono stati interminabili, non credevo di farcela»

PECHINO - Nella giornata odierna Wendy Holdener ha conquistato il bronzo nello Slalom dei Giochi Olimpici di Pechino. «È stata una gara molto combattuta, ma ero davvero delusa al traguardo poiché non credevo di riuscire a salire sul podio», sono state le parole della svittese. «In seguito Michelle Gisin si è piazzata proprio dietro di me e mi sono detta che saremmo arrivate quarta e quinta. I minuti d'attesa sono stati interminabili, la tensione era alta e ho vissuto moltissime emozioni. Alla fine questa medaglia di bronzo è un sogno».

Per la 28enne si tratta complessivamente della quarta medaglia olimpica della sua carriera, dopo l'oro (gara a squadre), l'argento (Slalom) e il bronzo (combinata) colti a Pyeongchang nel 2018. «Queste medaglie mi permettono di essere meno sotto pressione. Sono consapevole di ciò che bisogna fare per arrivare in alto e in occasione dei grandi eventi ho sempre uno spirito da combattente».

Nella mattinata di giovedì 17 febbraio (ore 3.30) la Holdener prenderà parte alla Combinata.