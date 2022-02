Bronzo per la Holdener, la Svizzera di hockey perde di misura

Nella seconda manche dello Slalom, in programma dalle 06.45, andranno tutte a caccia della tedesca Lena Dürr (al comando in 52"17). Pienamente in corsa per una medaglia Michelle Gisin, che si è piazzata al secondo posto a +0"03. In agguato anche Wendy Holdener, quinta a +0"48. Al terzo posto momentaneo c'è la svedese Hector (+0"12), quarta la slovena Slokar a +0"47. Ottava, a +0"72, la slovacca Petra Vlhova. Clamorosamente out (dopo poche porte) la statunitense Mikaela Shiffrin. Per la pattuglia rossocrociata, che ha portato al traguardo 4 atlete su 4, da segnalare anche il nono posto di Camille Rast (+1"18) e il 13esimo di Aline Danioth (+1"49).