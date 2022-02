Gremaud regala alla Svizzera la terza medaglia. Brilla Nadine Fähndrich

Peng Shuai, la cui vicenda personale ha destato in questi mesi molte preoccupazioni dopo le accuse di violenza (poi ritrattate) all'ex vicepremier Zhang Gaoli, è comparsa in pubblico per assistere alla gara del Big Air. La tennista era in tribuna con il presidente del CIO Thomas Bach in occasione della prova vinta dalla 18enne cinese Ailing Eileen Gu.