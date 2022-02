La Svizzera fa festa con Beat Feuz

Programma ricco a Pechino, dove lo sci la farà da padrone nella terza giornata di gare delle Olimpiadi invernali. Oltre al Gigante femminile - con Gut-Behrami & Co al via con grandi ambizioni -, alle 05.00 è in agenda anche l'attesissima Discesa maschile. Arriveranno le prime medaglie per la delegazione rossocrociata? Segui Live su Tio tutti gli eventi.