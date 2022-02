Discesa libera rinviata per il vento. Delusione elvetica nel curling, mentre Ammann chiude 25esimo

Anche nel secondo giorno le emozioni non sono mancate, sia in positivo che in negativo.

Grandi emozioni anche nella seconda giornata delle Olimpiadi di Pechino. Per la delegazione Svizzera l'appuntamento con la prima medaglia è ancora rinviato. Arriverà nelle gare di sci alpino, in programma la prossima notte? Ricordiamo infatti che si disputeranno la discesa maschile (rinviata per il troppo vento) e il gigante femminile.