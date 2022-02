Positivi al test: Malgin e Simion in isolamento

PECHINO - Non è certo cominciata nel migliore dei modi l’avventura olimpica per la Nazionale di hockey.

Fatto il test PCR all’arrivo in Cina, cinque elementi del gruppo rossocrociato hanno avuto un esito incerto. Ripetuta la procedura, tre di essi (Killian Mottet, Mirco Müller e l’assistant coach Christian Wohlwend) sono risultati negativi e quindi autorizzati a partecipare agli allenamenti della squadra. Due, Denis Malgin e Dario Simion, sono invece risultati positivi e, per questo, messi in isolamento. Per loro le Olimpiadi cominceranno solo quando (o se), a ventiquattro ore di distanza l’uno dall’altro, “produrranno” due test con esito negativo.

Keystone