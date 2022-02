È tutto pronto: la festa delle Olimpiadi (senza pubblico) ha preso il via

PECHINO - La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino è iniziata alle ore 13, nella cornice dello Stadio Nazionale della Capitale cinese, definito anche "Nido d'uccello". L'evento a cinque cerchi, diretto da Zhang Yimou, si svolgerà senza pubblico, a causa delle conseguenze legate alla pandemia Covid 19.

Per la delegazione svizzera ci saranno Wendy Holdener e Andreas Ambühl a rappresentare lo spirito olimpico, in qualità di portabandiera. Ad aprire la manifestazione, che vedrà 91 Paesi sfilare, ci sarà come di consueto la Grecia - la Patria delle Olimpiadi moderne - gli ultimi saranno gli organizzatori dei Giochi, ovvero la Cina.

Ricordiamo che non ci saranno rappresentanti ufficiali di Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Nuova Zelanda dopo l'annunciato boicottaggio diplomatico. La mascotte ufficiale della 24esima edizione delle Olimpiadi invernali è inoltre il panda Bing Dwen Dwen, mentre il motto è "Insieme per un futuro condiviso". Segui la cerimonia in diretta live...

keystone-sda.ch / STF (Ashley Landis)