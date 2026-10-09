Paul Seixas vince il Giro di Lombardia
Rinnovo ai Lions per Zümbuhl. Ritiro per Pfyl.
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CICLISMO - Dopo cinque successi consecutivi ottenuti da Tadej Pogacar - oggi assente per infortunio - il Giro di Lombardia ha cambiato padrone. A vincere al termine dei 239 km, con partenza da Bergamo e arrivo a Como, per un totale di nove salite e 4'600 metri di dislivello, è stato il francese Paul Seixas, il quale ha attaccato sul Civiglio staccando gli altri favoriti e diventando il quarto ciclista più giovane della storia a vincere una Monumento.
Hanno completato il podio lo spagnolo Enric Mas e il beniamino di casa Giulio Ciccone.
🔟⚽ After what was likely the longest break in national team history, we’re back with football from the SFL. Today featured a full round of matches in the dieci Challenge League. The two top teams both secured a win. In the image you can find the rest of the match results and how they affect the table. 🤩 #dcl #diecichallengeleague #sfl #swissfootballleague #foot #football #fussball— Swiss Football League (@News_SFL) October 9, 2026
BASKET - La Nazionale femminile svizzera di basket ha un nuovo selezionatore. Si tratta del francese Stéphane Leite, 38 anni, che prende il posto del connazionale François Gomez, il cui mandato si è concluso lo scorso mese. La sua missione sarà guidare le rossocrociate verso la qualificazione agli Europei del 2029.
GINNASTICA ARTISTICA - Dopo oltre 20 anni nella ginnastica artistica, Marco Pfyl dice addio alla carriera sportiva di alto livello. Il 28enne originario del Canton Svitto faceva parte della Nazionale svizzera dal 2017 e ha rappresentato il Paese ai Campionati europei e mondiali, oltre che in altre importanti competizioni internazionali. A mettere fine al suo percorso sono stati i ricorrenti problemi fisici, che lo hanno spinto a rinunciare all'attività agonistica.
Die ZSC Lions verlängern den Vertrag von Goalie Robin Zumbühl um zwei Jahre bis und mit Saison 2028/29 ✍️ https://t.co/0lnxBwAb8b https://t.co/QcBcOREOZn— ZSC Lions (@zsclions) October 9, 2026
NATIONAL LEAGUE - Il portiere Robin Zumbühl resta fedele ai Lions. Il 27enne ha infatti rinnovato per ulteriori due stagioni - fino al 2028/29 - il proprio accordo con lo Zurigo. Il numero 40 ha finora disputato 47 partite con la maglia dei Lions laureandosi due volte campione svizzero (2024 e 2025) e una volta campione d'Europa (2025). «Robin - ha precisato il Direttore sportivo Sven Leuenberger - ricopre in modo eccellente il suo ruolo di backup ed è proprio il sostegno che desideriamo. In passato, dal punto di vista statistico, è stato uno dei migliori portieri di riserva della lega grazie a una forte percentuale di parate. Insieme a Simon Hrubec, con cui Robin si trova molto bene, disponiamo di una coppia di portieri di altissimo livello».
SERIE A - Durante la pausa delle nazionali il Genoa ha perso in un colpo solo entrambi i suoi svizzeri per infortunio. Djibiril Sow è infatti rientrato a Marassi con un infortunio muscolare alla coscia rimediato nell'ultima partita contro la Macedonia del Nord e dovrà stare a riposo per almeno le prossime due settimane. Il nazionale under 21 Ethan Meichtry aveva invece subito un infortunio prima della sfida contro il Lussemburgo all'AIL Arena ed era subito rientrato in Liguria. Sarà indisponibile almeno per il prossimo incontro di Serie A contro la Fiorentina.
Rinnovo ai Lions per Zümbuhl. Ritiro per Pfyl.