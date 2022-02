«Non ho bisogno di fomentare questa polemica, il suo è stato un attacco anche ai medici»

BERGAMO - «Sofia Goggia è molto egocentrica, lei si piace molto al centro dell’attenzione. Il suo infortunio? Non era così grave. Se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni». Con queste parole - durante le Olimpiadi - si era espressa l’ex sciatrice Maria Rosa Quario (mamma di Federica Brignone), in riferimento al recupero-lampo della bergamasca.

Parole che hanno alzato un polverone e alle quali in queste ore ha voluto rispondere la vincitrice della medaglia d'argento in discesa: «Non ho bisogno di fomentare questa polemica che è stata molto sgradevole e penso anche offensiva - le sue parole a RTL - Non tanto nei miei confronti quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della federazione, che agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso».

Non è la prima volta che la donna attacca verticalmente la Goggia, la quale ha aggiunto: «L'egocentrico penso che metta al centro dell'attenzione i propri problemi, lo sport ad alto livello implica una sorta di egoismo, perché l'atleta deve pensare a sé e ognuno di noi lo è per riuscire a conseguire un percorso personale che porterà al raggiungimento degli obiettivi desiderati. Se c'è una persona che mi fa costantemente polemiche è sempre lei, chissà come mai».

Era lo scorso 23 gennaio quando, a Cortina, la Goggia aveva riportato una lesione parziale al legamento crociato sinistro e una piccola frattura al perone. Un infortunio che sembrava aver compromesso le possibilità di vederla alle Olimpiadi. Nulla di tutto ciò poiché, con tantissimo lavoro e una forza di volontà fuori dal comune, l'azzurra è riuscita a raggiungere la Cina e persino a mettersi al collo una medaglia. Tutto il resto è contorno...

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)