«Nadal non devi solo batterlo, devi proprio abbatterlo. A Parigi può fare 22»

ROMA - Salito sul trono degli Australian Open grazie a una rimonta stellare contro Medvedev, Rafa Nadal ha staccato Federe e Djokovic a livello di successi negli Slam, spezzato la parità che era stata raggiunta dalla santissima Trinità e che in molti speravamo continuasse a durare (20-20-20).

Sull'impresa dell'iberico ha detto la sua anche Fabio Fognini, unico italiano ad essere riuscito a batterlo in uno Slam nel 2015 (US Open). «Che bei tempi... ricordo che il giorno dopo ero completamente prosciugato di energie», ha spiegato il 34enne alla "Gazzetta dello Sport", soffermandosi poi sulla finalissima di Melbourne, dove Rafa ha ribaltato il moscovita. «Lui non molla mai. Non devi solo batterlo, devi proprio abbatterlo. Rafa ti consuma, fisicamente e mentalmente. Io sono orgoglioso di averlo sconfitto una volta anche a Montecarlo. Ha una furia agonistica che, storicamente, solo Djokovic e Federer sono riusciti ad arginare».

Salito a quota 21, il mancino di Manacor ha staccato l'amico rivale Federer e pure Nole, che dall'Australia (come ben noto) era stato espulso dopo una rumorosissima telenovela. Ora come reagirà? «Per come lo conosco, penso che abbia il sangue che bolle nelle vene. Credo che da un lato sia quasi contento, perché queste sono le sfide che gli danno motivazione. Avrà pensato, "Bravissimo, hai vinto... Ci rivediamo a Parigi". Solo che Rafa, se vuole, ti vince anche Parigi e fa 22».

Poi Fognini, classe '87 che per anni ha visto da vicino al top i tre marziani del tennis mondiale, ha svelato la sua preferenza... «Sono fenomeni irripetibili nella storia del tennis. Non me ne vogliano Rafa e Nole, ma io nasco e resto "Federiano". Se devo comprare un biglietto per un partita, la compro per vedere King Roger».

keystone-sda.ch / STF (JOEL CARRETT)