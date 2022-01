Il leader Marco Odermatt ci prova anche a Kitzbühel

KITZBüHEL - Questo fine settimana il circo bianco si sposta a Kitzbühel in campo maschile e a Cortina d'Ampezzo in quello femminile.

Si parte nella giornata odierna in Austria, dove è prevista una Discesa libera (ore 11). Domani gli uomini gareggeranno invece fra i paletti stretti (ore 10.30), mentre il giorno seguente avrà luogo un'altra prova di specialità (ore 11.30).

Per l'occasione il leader della classifica generale Marco Odermatt (1¦075 punti) – 390 lunghezze di vantaggio su Aleksander Kilde (685), il suo primo inseguitore – proverà ad allungare il proprio vantaggio nella graduatoria. Ricordiamo che l'elvetico è reduce da due risultati di rilievo colti settimana scorsa a Wengen in questa disciplina, dove aveva conquistato un secondo e un quarto posto.

Nella classifica di specialità il 24enne rossocrociato occupa invece la sesta piazza (276), ma i distacchi fra gli atleti sono ridotti. Davanti a lui troviamo infatti nell'ordine Paris (316), Feuz (305), Kilde (305), Mayer (302) e Kriechmayr (285).

Fra le donne l'appuntamento italiano prevede invece una Discesa libera (sabato) e un Super-G (domenica). Lara Gut-Behrami, reduce dall'importante successo nella prova di velocità ad Altenmarkt-Zauchensee, cercherà di confermare questa prestazione per migliorare la propria posizione in CdM. La sciatrice ticinese insegue infatti al sesto rango (469 punti), in una classifica che vede Mikaela Shiffrin al comando (966), davanti a Petra Vlhova (929) e a Sofia Goggia (669). Dietro di lei, per quanto riguarda le altre atlete svizzere, troviamo all'ottavo posto Wendy Holdener (421) e al nono Michelle Gisin (385).

Classifica generale (U): 1. Odermatt (Sui) 1¦075 punti; 2. Kilde (Nor) 685; 3. Mayer (Aut) 592. Gli altri svizzeri: 5. Feuz 447; 10. Meillard 272; 12. Hintermann 242; 15. Murisier 217; 18. Rogentin 205; 20. Caviezel 189; 27. Yule 162; 56. Zenhaeusern 88.

Classifica generale (D): 1. Shiffrin (USA) 966 punti; 2. Vlhova (Svk) 929; 3. Goggia (Ita) 669. Le svizzere: 6. Gut-Behrami 469; 8. Holdener 421; 9. Gisin 385; 14. Suter 343; 22. Rast 199; 31. Flury 165; 46. Haehlen 110; 60. Ellenberger 67; 62. Nufer 66.

keystone-sda.ch / STF (CHRISTIAN BRUNA)