Roland Garros solo per vaccinati e Djokovic dovrà essere in regola

PARIGI - Qualche giorno fa il governo francese aveva indicato che Novak Djokovic avrebbe potuto partecipare al Roland Garros, nonostante non fosse vaccinato.

Nella giornata odierna però il ministro dello Sport - Roxana Maracineanu - ha rettificato il suo pensiero, avvertendo gli atleti che per partecipare allo slam francese dovranno essere in possesso di un certificato di vaccinazione, così come il pubblico. «La tessera vaccinale è stata adottata», è stato il tweet della Maracineanu (in fondo al testo). «Non appena la legge sarà promulgata, diventerà obbligatoria per l'ingresso negli edifici pubblici già soggetti al pass sanitario (stadio, teatro o lounge) e sarà valida per spettatori, atleti, professionisti e non, francesi e stranieri. Grazie al movimento sportivo per il lavoro di convincimento verso gli ultimi, pochi non vaccinati. Lavoreremo insieme per preservare le competizioni e per essere gli ambasciatori di queste misure a livello internazionale».

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Merci au mouvement sportif pour le travail de conviction auprès des derniers rares non vaccinés. Nous travaillerons ensemble à préserver les compétitions et à se faire les ambassadeurs de ces mesures au niveau international 2/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

keystone-sda.ch / STF (Darko Bandic)