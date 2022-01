Novak Djokovic contro l'Australia

MELBOURNE - Colpevole, poi innocente, poi ancora colpevole: il bisticcio di Novak Djokovic con l’Australia e il suo Governo ha avuto, nell’ultima settimana, molti alti e bassi. Ora, dopo la cancellazione del visto decisa da Alex Hawke, è a un punto bassissimo. La storia non è in ogni caso ancora chiusa. Il serbo ha infatti dato mandato ai propri legali di presentare ricorso alla decisione del ministro dell’isola-continente. Per dimostrare di avere ragione o, almeno, per guadagnare tempo utile, così da poter disputare gli Australian Open.

Cosa accadrà ora? Secondo il Sydney Morning Herald, domani - sabato - il campione di Belgrado e i suoi avvocati saranno a colloquio con i funzionari dell’immigrazione. Nel frattempo potrebbe, in ogni caso già partire la richiesta di un processo semplificato e con tempi ridotti, che possa portare a un’assoluzione. Questa però non è certa. Anzi.

Il 34enne chiederà un riesame giurisdizionale della decisione presa da Hawke; dovesse “vincere”, allora potrebbe vedere ristabilita la sua figura e rimanere nel Paese. Qualora invece il Tribunale dovesse dare ragione al Ministro, Nole sarebbe - ovviamente - costretto a partire e, salvo deroghe, non potrebbe entrare in Australia per i prossimi tre anni. C’è in ogni caso anche una possibile terza soluzione: se Djokovic ottenesse il via libera, il Governo avrebbe infatti una nuova possibilità di far valere le proprie convinzioni in un appello. In quel caso il Tribunale dovrebbe nuovamente esprimersi e i tempi si dilaterebbero. Sarebbe un bene per Novak? Non è certo: i giorni di attesa potrebbe anche essere costretto a spenderli nella stanza di un hotel.

keystone-sda.ch / STF (Mark Baker)