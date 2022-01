La Voracova come Djokovic: non in regola finisce anche lei reclusa in hotel

La tennista ceca ha mostrato una esenzione dal vaccino legata al fatto di aver avuto il Covid-19 negli ultimi sei mesi.

La polizia di frontiera australiana ha impedito l'ingresso nel Paese alla tennista ceca Renata Voracova la quale - per motivi analoghi a quelli contestati al numero uno al mondo Novak Djokovic - non è in regola con le norme anti Covid. Lo scrive la "CNN" citando il ministro degli Esteri ceco.