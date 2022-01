Lo sci riparte da Adelboden, Odermatt è ancora il migliore

ADELBODEN/KRANJSKA GORA - Questo fine settimana avranno luogo quattro gare: due in campo femminile e altrettante in quello maschile.

Gli uomini saranno di scena in Svizzera, ad Adelboden, dove sono previsti un Gigante (sabato) e uno Slalom (domenica). Dal canto loro le donne assaporeranno le nevi slovene di Kranjska Gora e si cimenteranno nelle stesse discipline dei loro colleghi maschi nei medesimi giorni.

Ricordiamo che Marco Odermatt guida sempre la classifica generale con 745 punti, davanti al norvegese Aleksander Kilde (469) e all'austriaco Matthias Mayer (447). Lo sciatore elvetico guarda tutti dall'alto anche nella graduatoria del Gigante (380 punti) ed è seguito dal norvegese Henrik Kristoffersen (213) e dall'italiano Luca De Aliprandini (207).

Per quanto riguarda la classifica femminile, Mikaela Shiffrin primeggia nella generale con 830 punti, 115 lunghezze di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova (715) e 173 sull'italiana Sofia Goggia (657). Inseguono in sesta posizione la rossocrociata Michelle Gisin (359), in 11esima Wendy Holdener (314) e in 12esima la ticinese Lara Gut-Behrami (298).

Intanto da segnalare che lo Slalom maschile di ieri, in programma a Zagabria, è stato cancellato per le pessime condizioni della pista, dopo che sono scesi venti atleti. Dopo i ripetuti interventi degli addetti, una volta capito che la regolarità della prova e la sicurezza degli atleti non sarebbero state garantite, gli organizzatori hanno infatti deciso di annullare. Per la cronaca, fino a quel momento, il norvegese Sebastian Foss-Solevaag era stato il migliore davanti allo svizzero Ramon Zenhäusern e al francese Clément Noël.

Intanto, a causa del grande numeri di contagiati presenti nel Salisburghese, è stato cancellato lo slalom femminile inizialmente in programma martedì 11 gennaio a Flachau.

Classifica generale (U): 1. Odermatt (Sui) 745 punti; 2. Kilde (Nor) 469; 3. Mayer (Aut) 447. Gli svizzeri: 6. Feuz 300; 11. Hintermann 191; 16. Caviezel 165; 18. Murisier 161; 20. Meillard 148; 25. Rogentin 133; 64. Yule 50; 75. Kryenbuehl 37.

Classifica generale (D): 1. Shiffrin (USA) 830 punti; 2. Vlhova (Svk) 715; 3. Goggia (Ita) 657. Le svizzere: 6. Gisin 359; 11. Holdener 314; 12. Gut-Behrami 298; 19. Suter 227; 24. Rast 149; 32. Flury 112; 37. Haehlen 98.