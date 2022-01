Gara non omologata a Zagabria

ZAGABRIA - Sono scesi venti atleti e il norvegese Sebastian Foss-Solevaag è stato il migliore davanti al rossocrociato Ramon Zenhäusern e al francese Clément Noël.

Questo risultato sportivo non vale però nulla. Lo slalom di Zagabria è infatti stato cancellato mentre si stava disputando per le pessime condizioni della pista, segnata da una meteo non certo perfetta per disputare una gara di Coppa del Mondo. Dopo i ripetuti interventi degli addetti, una volta capito che la regolarità della prova e la sicurezza degli atleti non sarebbero state garantite, gli organizzatori hanno deciso di annullare.

Intanto, a causa del grande numeri di contagiati presenti nel Salisburghese, è stato cancellato lo slalom femminile inizialmente in programma martedì 11 gennaio a Flachau.

