«Ha cucinato e mangiato un piccione...»

NEW YORK - Una storia d'amore può finire per svariati motivi. Ci sono i più "classici", quelli un po' particolari ma anche quelli che nessuno immaginerebbe. Come nel caso di Mike Tyson, che ha spiegato come mai si sia separato dall'ormai sua ex fidanzata.

«Stavo uscendo con questa giovane donna e lei ha detto: "Non so perché stai facendo volare quei dannati uccelli, dovresti mangiarli". Le è capitato di prenderne uno e dopo averlo ucciso e cucinato, l’ha mangiato. E io non potevo farlo. Semplicemente non era la cosa giusta da fare. Ecco perché non è più la mia fidanzata», ha spiegato al programma americano “Boomer & Cartoon".

L’amore di Mike Tyson per i piccioni è ormai noto da tempo. A tal proposito il 55enne ha raccontato un aneddoto particolare che rafforza ancor di più questa passione: «La prima volta che ho dato un pugno a qualcuno è stato per un piccione. Quando avevo nove anni un prepotente ha preso uno dei miei piccioni e gli ha staccato la testa. A quel punto ho reagito e l'ho steso con un pugno...».