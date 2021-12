Tennis e cocaina: Alejandro Gomez sospeso

BOGOTÀ - L’ITF ha comunicato la sospensione provvisoria dal tennis professionistico del giocatore colombiano Alejandro Gomez, attualmente 171esimo della classifica ATP di doppio.

Il tennista 30enne è infatti risultato positivo alla cocaina in seguito a un test antidoping effettuato lo scorso mese di ottobre in occasione del torneo Challenger di Bogotà. A Gomez - che è stato squalificato a partire dal 15 dicembre - spetta il diritto di chiedere il riesame del suo caso, adducendo i motivi per cui la sua sospensione sarebbe ingiusta. Questa facoltà non è però ancora stata esercitata.