Rafael Nadal positivo al Covid-19

MAIORCA - Non c'è pace per Rafael Nadal. Il campione spagnolo - rientrato in campo in occasione del torneo di esibizione di Abu Dhabi lo scorso weekend - ha annunciato attraverso "Twitter" di aver contratto il Covid-19 (allegato in fondo al testo).

Il tennista iberico si trova attualmente confinato presso il suo domicilio: «Ciao a tutti volevo annunciare che al mio ritorno a casa dopo aver giocato il torneo di Abu Dhabi, sono risultato positivo al Covid-19 nel test PCR effettuato quando sono arrivato in Spagna».

Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

