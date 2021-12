Massagno battuto a Friborgo

FRIBORGO - Ottavo di finale di Patrick Baumann Swiss Cup amaro per la Spinelli Massagno, battuta sul parquet dell'Olympic Friborgo.

Le prime due della classe del massimo campionato si sono ritrovate una di fronte all'altra in terra burgunda per un match a eliminazione diretta: ad avere la meglio sono stati i padroni di casa per 76-64. Già alla pausa principale il risultato sorrideva ai romandi, in avanti 43-31.