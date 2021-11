Delusione-Davis per l’Italia: passa la Croazia

TORINO - La prima semifinalista di Coppa Davis è, a sorpresa, la Croazia, capace di estromettere 2-1 in casa sua l’ambiziosissima Italia.

La qualificazione si è decisa, di fatto, già nel primo singolare, nel quale Lorenzo Sonego (ATP 27) partiva strafavorito contro Borna Gojo (ATP 279). Il giovane azzurro è invece stato estremamente altalenante, finendo con il perdere, dopo 2h21’, (2)6-7, 6-2, 2-6 contro il sorprendente rivale.

In svantaggio, i padroni di casa sono riusciti a tornare a galla grazie alla solita gigantesca prestazione di Jannik Sinner, che ha piegato 3-6, 7-6(4), 6-3 Marin Cilic, ma non hanno poi portato a compimento l’impresa. In un doppio complicatissimo, Sinner e Fognini non sono infatti riusciti a opporsi ai campioni olimpici Mektic/Pavic, perdendo così partita (6-3, 6-4) e opportunità di proseguire nella manifestazione.

keystone-sda.ch (Alessandro Di Marco)