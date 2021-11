Semaforo verde per Wendy Holdener

LEVI - Ottime notizie per Wendy Holdener, che ha ricevuto il semaforo verde dai medici in vista dei due Slalom in programma a Levi, in Finlandia, nel weekend.

La campionessa svittese, feritasi ad entrambe le mani in ottobre, era stata costretta a saltare l'inizio di stagione sulle nevi di Sölden.

«Mi sembra incredibile, ho ricevuto il via libera dai medici e sono così felice di poterlo dire: Levi, arrivo!».

Freshfocus/archivio