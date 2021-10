Secondo posto nella prima gara stagionale per Lara Gut-Behrami

SÖLDEN - La stagione 2021-22, quella che toccherà il suo punto più alto con le Olimpiadi invernali di Pechino, si è aperta con una buonissima prestazione per Lara Gut-Behrami, protagonista nel gigante di Sölden.

Sulla pista austriaca la ticinese ha infatti colto un bel secondo posto, arrendendosi per appena 0”14 a una pazzesca Mikaela Shiffrin.

Nella prima manche la 30enne di Comano era riuscita a infilare tutte le rivali, facendo registrare il miglior tempo davanti proprio alla “solita” Shiffrin, beffata di appena 0”02, e nell’ordine a Brunner, Liensberger, Grenier e Vlhova. Nella seconda prova Lara ha confermato l’ottima sciata ma non è stata in grado di rispondere all’attacco della statunitense che, perfetta, ha messo le mani sul successo. Terzo posto per la Vlhova, staccata di 1”30 dalla vincitrice.

Le donne torneranno in gara il 13 novembre per il parallelo di Lech. Gli uomini cominceranno invece la loro avventura domani, domenica, con il classico gigante in programma ancora a Sölden.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)