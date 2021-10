Lugano Tigers seccamente sconfitti

Brutta battuta d'arresto per i ticinesi, sconfitti in casa per 90-64 dal Nyon

Non è propriamente l'avvio di stagione che si auguravano in riva al Ceresio. Dopo la sconfitta di settimana scorsa patita sul parquet di Boncourt, i Lugano Tigers sono caduti anche in occasione della loro prima uscita casalinga.