Belinda non si ferma più e vola nei quarti di finale

NEW YORK - La sfida fra Belinda Bencic (Wta 12) e Iga Swiatek (Wta 8) - valida per gli ottavi di finale degli US Open - ha sorriso all'elvetica. La sangallese ha infatti liquidato l'ostica 20enne polacca in poco più di due ore, con il punteggio di 7-6(14/12), 6-3.

Nei quarti di finale la rossocrociata affronterà la vincente fra la statunitense Shelby Rogers (Wta 43) e la rumena Emma Raducanu (Wta 150), in campo questa sera.

keystone-sda.ch / STF (Elise Amendola)