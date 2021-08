«Roger sta pensando a un bel modo per dire basta»

PARIGI - A 40 anni compiuti le condizioni di Roger Federer sono sempre più precarie e quel giorno tanto temuto - quello dell'annuncio del ritiro - pare sempre più vicino. Anche se tutti, ovviamente, si augurano che King Roger possa regalarci ancora tanti anni del suo tennis.

La notizia di ieri, quella relativa a una nuova operazione a cui dovrà sottoporsi, è però una mazzata per tutti. La domanda che sorge spontanea è: "Lo rivedremo in campo?" «Se c’è una cosa che ho imparato su Roger Federer, è che è impossibile leggere i suoi pensieri – le parole dell'ex tennista francese Marion Bartoli al podcast "Match Points" - Puoi ascoltare tutte le sue conferenze stampa, leggere decine di articoli su di lui, ma devi mettere in conto che potrebbe accadere l’esatto opposto di ciò che tu ipotizzi».

Il basilese potrebbe optare per Wimbledon dell'anno prossimo per congedarsi? «Soltanto lui sa cosa vuole veramente e come vuole porre fine alla sua carriera - ha proseguito la trionfatrice di Wimbledon del 2013 - Io ritengo che Roger desideri chiudere in bellezza, magari con qualcosa che lo renda felice».

keystone-sda.ch / STF (Kirsty Wigglesworth)