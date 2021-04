Ticinesi a bocca asciutta

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Sardegna Arena.

Turf: Natural.

Capacity: 16,416.

Referee: Paolo Valeri (ITA).

Home Manager: Leonardo Semplici (ITA).

Away Manager: Roberto DAversa (ITA).

Sidelined Players: CAGLIARI - Alessio Cragno (Corona virus) Luca Ceppitelli (Calf Injury) Alessandro Deiola (Unknown Injury) Marko Rog (Cruciate Ligament Rupture) Riccardo Sottil (Thigh Problems) Matteo Tramoni (Thigh Problems).

PARMA - Simone Iacoponi (Knee Problems) Andrea Conti (Contracture) Roberto Inglese (Ankle problems) Hernani (Muscular problems) Wylan Cyprien (Adductor problems) Mattia Sprocati (Suspended) Riccardo Gagliolo (Yellow card suspension) Yann Karamoh (Ankle Injury) Hans Nicolussi Caviglia (Cruciate Ligament Rupture) Joshua Zirkzee (Medial Collateral Ligament Injury).

u0080183,150,000 Total market value u0080137,550,000.

Age: 26.7-26.5.

National team players: 9-8.

Youth national team players: 4-11.

Foreigners: 15-22.

VAR Video Referee.