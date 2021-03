«Ho pensato a uno scherzo, mi sono sentita umiliata»

BELGRADO - Soldi per sedurre Novak Djokovic allo scopo di rovinargli la carriera e il matrimonio. Questo l'obiettivo di un uomo che in Serbia, secondo quanto raccontato da "Svet & Scandal", ha pensato di contattare una modella per azionare il suo piano. E mettere in cattiva luce il numero uno al mondo del tennis...

«È vero che un ragazzo mi ha contattato - le parole della donna Natalija Scekic - Lo conosco perché abita nella mia stessa città e lo consideravo un ragazzo serio. Quando mi ha chiesto un appuntamento, ho pensato che fosse per una questione d'affari. Con il progredire della conversazione, però, ho visto che non aveva nulla a che fare con la mia carriera».

Questo il piano... «Mi ha detto che avrei dovuto sedurre Novak e registrarlo. Mi ha offerto circa 60'000 euro per questo e un viaggio dove volevo. Ho riso, pensando a uno scherzo, ma l'uomo era serio. Mi sono sentita molto offesa e umiliata».

Appena scoperte le intenzioni dell'uomo, la Scekic ha levato le tende... «Ho raccolto le mie cose e me ne sono andata. Nole è il nostro miglior ambasciatore, un uomo esemplare, di famiglia. Non è giusto».

keystone-sda.ch / STR (Andy Brownbill)