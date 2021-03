Lara & CdM: la vittoria finale è sempre più lontana

LENZERHEIDE - Niente da fare alle finali di Lenzerheide. Dopo aver annullato le due gare di Discesa libera, nella giornata odierna gli organizzatori sono stati costretti a cancellare anche il Super-G maschile e quello femminile.

A questo punto si fa davvero dura sia per Lara Gut-Behrami, sia per Marco Odermatt. Le possibilità di superare in vetta alla classifica generale rispettivamente la slovacca Petra Vlhova - che vanta 96 punti di vantaggio - e il francese Alexis Pinturault (+31), si sono infatti ridotte al lumicino.

In virtù di questa decisione la campionessa ticinese ha comunque conquistato il globo di cristallo in questa specialità fra le donne, così come l'austriaco Vincent Kriechmayr fra gli uomini.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)