Sorride Brignone, ma festeggia anche Gut-Behrami

VAL DI FASSA - Altre gioie e altri sorrisi per Lara Gut-Behrami, che ha concluso in bellezza la tre giorni di gare in Trentino. Dopo la sensazionale doppietta firmata in Discesa, la ticinese ha chiuso al secondo posto il superG, conquistando la Coppa di specialità con una prova d’anticipo.

Meglio della campionessa di Comano, staccata di 0”59 dalla vincitrice di giornata, ha fatto solo Federica Brignone, al traguardo in 1’14”61. Sul podio anche l'altra rossocrociata Corinne Suter, terza a +0”72. Quarta Elena Curtoni (+0”78).

Per Lara, in stato di grazia e in vetta anche alla generale di Coppa del Mondo davanti a Petra Vlhova, si tratta del terzo globo di specialità in superG dopo quelli messi in bacheca nel 2014 e 2016.

La gara odierna è stata interrotta a lungo due volte a causa delle brutte cadute della norvegese Kajsa Vickhoff Lie e dell’austriaca Rosina Schneeberger. Le atlete, subito soccorse, sono state trasportate in ospedale in elicottero.

keystone-sda.ch (ANDREA SOLERO)