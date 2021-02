Meillard alle spalle di Faivre

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Referee: Livio Marinelli (Italy).

Venue: Stadio Luigi Ferraris.

Turf: Natural.

Capacity: 36,599.

Home Manager: Claudio Ranieri (ITA).

Away Manager: Gian Piero Gasperini (ITA).

Sidelined Players: ATALANTA - Hans Hateboer (Ankle problems).

u0080104,800,000 Total market value u0080358,000,000.

Age: 27.7-26.8.

National team players: 8-14.

Youth national team players: 2-2.

Foreigners: 14-19.

VAR Video Referee.