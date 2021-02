«Fortunato a essere ancora vivo»

LOS ANGELES - Diversi gravi traumi ma per fortuna non in pericolo di vita. Il violento incidente di cui è rimasto vittima nelle scorse ore Tiger Woods avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, che fortunatamente non si sono concretizzate.

In seguito allo spaventoso schianto il golfista ha riportato diverse lesioni che hanno costretto il chirurgo che l'ha operato, Anish Mahajan, ad applicare una placca alla tibia, oltre che viti e perni alla caviglia. Le lesioni alla gamba destra sono state definite "significative".

La dinamica dell'incidente è da brividi: dopo aver centrato lo spartitraffico Woods è rimasto intrappolato tra le lamiere del suo stesso veicolo, andato in parte distrutto. «È stato molto fortunato a sopravvivere. Tiger indossava la cintura di sicurezza e questo probabilmente gli ha salvato la vita. Senza tutti i dispositivi di sicurezza, a partire dagli airbag, sarebbe stato certamente un incidente mortale», sono state le parole delle autorità di Los Angeles.

keystone-sda.ch / STF (Marcio Jose Sanchez)