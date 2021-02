La Osaka non ha lasciato scampo a Jennifer Brady

MELBOURNE - Naomi Osaka torna sul trono degli Australian Open. La nipponica, dopo il successo del 2019, ha vinto nuovamente il Major australiano, piegando la statunitense Jennifer Brady nell'atto conclusivo.

Finale a senso unico, con la Osaka capace di condurre le danze fin dall'inizio e chiudere i conti sul 6-4, 6-3 in 1h17'.

Per la 23enne giapponese, che in bacheca può già vantare anche due US Open (2018, 2020) si tratta del quarto trionfo in un torneo del grande Slam.

keystone-sda.ch / STF (DEAN LEWINS)