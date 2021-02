La Svizzera si gode Loic Meillard: secondo bronzo in 24 ore per lui

CORTINA D'AMPEZZO - Lo slalom parallelo maschile - valido per i Mondiali in corso di svolgimento a Cortina d'Ampezzo - ha sorriso a Mathieu Faivre. Il francese ha sconfitto in finale il croato Filip Zubcic, conquistando così la prima medaglia d'oro iridata della sua carriera.

Sul gradino più basso del podio è invece salito il rossocrociato Loic Meillard il quale - battendo nella finalina il tedesco Alexander Schmid - ha conquistato la seconda medaglia di bronzo in 24 ore dopo la combinata. Dal canto suo Marco Odermatt è stato eliminato allo stadio degli ottavi di finale dall'italiano Luca De Aliprandini.

Per la delegazione rossocrociata si tratta dell'ottava medaglia conquistata finora (due ori, un argento e cinque bronzi).

In campo femminile si è invece imposta l'italiana Marta Bassino davanti all'austriaca Katharina Liensberger e alla francese Tessa Worley. La migliore elvetica è stata Wendy Holdener, uscita nei quarti di finale, mentre ricordiamo che Lara Gut-Behrami non aveva superato in mattinata la fase a eliminazione diretta.

keystone-sda.ch / STR (Giovanni Auletta)