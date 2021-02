Parallelo: Gut-Behrami eliminata nelle qualificazioni

CORTINA - Non ci sarà Lara Gut-Behrami nella fase finale del parallelo, in programma oggi pomeriggio sulle nevi di Cortina.

La ticinese, che in Italia si è già messa al collo due medaglie (una d'oro e una di bronzo), non ha superato lo scoglio delle qualificazioni. In 11esima posizione sulla pista rossa, la campionessa del mondo di super G ha chiuso a 25 centesimi dall'americana Nina O'Brien, ottava (l'ultima posizione utile per centrare il pass).

L'unica elvetica al via sarà Wendy Holdener, che proverà a rimediare dopo la cocente delusione di ieri in combinata. Agli ottavi la svittese se la vedrà con l'italiana Marta Bassino.

Esclusa a sorpresa Petra Vlhova, una delle grandi favorite della prova di oggi.

keystone-sda.ch / STR (Marco Trovati)