Nole avanza in scioltezza, Shapovalov la spunta contro Sinner

MELBOURNE - Nessun problema per Novak Djokovic, che ha liquidato Jérémy Chardy (Atp 66) nel proprio match d'esordio agli Australian Open 2021. Il numero 1 al mondo, mai in difficoltà, ha superato il francese in 1h33' con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-2. Nei 1/32 Nole se la vedrà con lo statunitense Tiafoe.

Nel duello più atteso di questa prima giornata ha avuto la meglio Denis Shapovalov, che in cinque set ha battuto l'italiano Jannik Sinner. Match intenso e combattuto, con il canadese vittorioso 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 in 3h53’.

Oltre a Djokovic avanza agevolmente anche l'austriaco Dominic Thiem, Atp 3 che ha piegato il kazako Kukushkin 7-6(2), 6-2, 6-3. Bene pure il bulgaro Grigor Dimitrov, che in tre set ha sconfitto Marin Cilic col punteggio di 6-4, 6-2 ,7-6(5).

Ha invece concesso un set Alexander Zverev, sorpreso in entrata dallo statunitense Giron. Il tedesco - sempre in cerca del primo trionfo in un Major - si è comunque imposto in rimonta per (8)6-7, 7-6(5), 6-3, 6-2.

Si è invece bruscamente concluso il cammino il francese Gaël Monfils, piegato in cinque set dal finnico Emil Ruusuvuori (Atp 86).

In campo femminile, tra le big, ok le sorelle Williams (promosse entrambe in due set), Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Simona Halep e Petra Kvitova.

