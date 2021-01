Luca Aerni in agguato

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Alberto Picco.

Turf: Natural.

Capacity: 23,860.

Referee: Antonio Di Martino (ITA).

Home Manager: Vincenzo Italiano (ITA).

Away Manager: Luca Gotti (ITA).

Sidelined Players: SPEZIA - Riccardo Saponara (Muscular problems) Federico Mattiello (Knee Injury) Elio Capradossi (Cruciate Ligament) MBala Nzola (Ankle problems) Tommaso Pobega (Knee Injury) Roberto Piccoli (Muscle injury) Ardian Ismajli (Calf Problems) Salva Ferrer (Leg Injury).

UDINESE - Stefano Okaka (Knee Injury).