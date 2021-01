Zenhäusern in agguato: secondo a soli due centesimi

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Renato Dall Ara.

Turf: Natural.

Capacity: 36,462.

Referee: Daniele Doveri (ITA).

Home Manager: Sinisa Mihajlovic (SRB).

Away Manager: Stefano Pioli (ITA).

Sidelined Players: BOLOGNA - Gary Medel (Calf Injury) Federico Santander (Knee Surgery) Paolo Faragu00f2 (Thigh Problems).

MILAN - Simon Kjaer (Biceps femoris muscle injury) Matteo Gabbia (Medial Collateral Ligament Injury).u0080145,000,000 Total market value u0080496,300,000.

Age: 26.2-25.5.

National team players: 10-13.