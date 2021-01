Domenica 27 giugno si correrà il GP Città di Lugano

LUGANO - Domenica 27 giugno. Segnatevi questa data in agenda. Sarà il giorno del ritorno del grande ciclismo professionistico sulle strade del Luganese. Nel 2020 la corsa organizzata dal Velo Club Lugano, ha dovuto cedere il passo al malefico strapotere del Coronavirus. Per l’edizione 2021 la macchina organizzativa è già in movimento. Con entusiasmo. Con convinzione. Ma soprattutto con l’auspicio che si possa effettivamente osannare l’erede di Diego Ulissi, l'ultimo campione ad alzare le braccia al cielo, nel 2019, sul lungolago di Lugano. Un altro auspicio è quello di poter ammirare anche un’importante cornice di pubblico. Difficile, per ora, ipotizzare scenari, anche se qualche luce, vaccini alla mano, la si comincia a intravedere.

Quel giorno, la concorrenza sarà agguerrita. Il 26 giugno, da Copenhagen, partirà infatti il Tour de France. Tuttavia, al di là della Grande Boucle, il calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale, non prevede nessun’altra competizione. La certezza, quindi, di poter ospitare qualche big, gli organizzatori, a giusta ragione, se la coltivano.

Saranno presenti almeno 4 squadre World Tour. Già sin d’ora è garantita la partecipazione della Qhubeka-Assos, nata recentemente sulle ceneri della NTT. Per intenderci, si tratta del Team del campione europeo Giacomo Nizzolo, e dei 2 ticinesi d’adozione, Domenico Pozzovivo e Fabio Aru.

E chissà che proprio Diego Ulissi, alle prese in questo periodo con problemi di salute, non possa essere l'erede di sé stesso, visto che la sua UAE ha pure accettato l’invito. Chissà se il Team del CEO Mauro Gianetti schiererà anche le sue stelle Tadej Pogacar e Marc Hirschi?

Per la prima volta vedremo sfrecciare anche le biciclette dell'Israel Cycling Team di Chris Froome. Sarà invece un gradito ritorno quello della francese Cofidis dell'Olimpionico Elia Viviani. Come d’abitudine, il GP Città di Lugano darà spazio anche a squadre Professional, come le italiane Androni, Bardiani, Vini Zabù, ed Eolo-Kometa, il promettente team allestito da Ivan Basso e Alberto Contador. Sul fronte delle squadre Continentali meritano una citazione le svizzere Nippo-Provence-PTS conti e Swiss Racing Academy. Chi conosce la corsa, ne apprezza il percorso, variegato, esigente, a tratti spettacolare. Sarà appassionante seguirla da uno dei numerosi punti strategici, oppure nei pressi del LAC, davanti al mega schermo.

Non rimane che attendere, e sperare. E qualora il microscopico esserino non volesse sentire ragione di farsi da parte, ed il pubblico fosse quindi bandito, niente paura, gli organizzatori stanno già negoziando per delle riprese televisive.