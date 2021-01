Tommy Ford, ecco la notizia più bella: sta bene

Start of second half delayed.

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: San Siro.

Turf: Desso GrassMaster (Surface composed of natural grass combined with artificial fibres).

Capacity: 75,923.

Referee: Fabio Maresca (ITA).

Home Manager: Stefano Pioli (ITA).

Away Manager: Marco Giampaolo (ITA).

Sidelined Players: MILAN - Zlatan Ibrahimovic (Calf) Hakan Calhanoglu (Ankle) Ante Rebic (Corona virus) Rade Krunic (Corona virus) Matteo Gabbia (Medial Collateral Ligament) Isma