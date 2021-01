Marc Hirschi all'UAE Team Emirates

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Stadio Ciro Vigorito.

Turf: Natural.

Capacity: 16,867.

Referee: Gianluca Manganiello (ITA).

Home Manager: Filippo Inzaghi (ITA).

Away Manager: Gian Piero Gasperini (ITA).

Sidelined Players: BENEVENTO - Massimo Volta (Achilles tendon) Iago Falque (Calf) Nicolas Viola (Knee) Luca Caldirola (Meniscal) Gaetano Letizia (Leg) Gabriele Moncini (Ankle) Andru00e9s Tello (Knee).

ATALANTA - Mario Pasalic (Pubalgia) Marco Tumminello (Fitness).

VAR Video Referee.